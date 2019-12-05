Смартфон Samsung Galaxy S11e показали на рендерах

Сетевые источники поделились качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy S11e, который станет самой доступной моделью из линейки грядущих флагманов Samsung. Отметим дисплей с тонкими рамками и крошечным отверстием для фронтальной камеры, а также массивный блок основной камеры на тыльной панели. Габариты устройства составят 151,7:69,1:7,9 мм без учета выступающей камеры и 9,1 мм с ней. Отметим наличие порта USB Type-C и отсутствие 3,5 мм разъема для наушников. В качестве аппаратной основы будет использоваться чипсет Snapdragon 865 или фирменная платформа Samsung Exynos 990. Официальный дебют Samsung Galaxy S11 ожидается в конце февраля 2020 года на выставке MWC 2020.