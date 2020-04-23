Смартфон Samsung Galaxy S20+ Olympic Edition отменен

Японский оператор NTT Docomo и Samsung объявили об отмене выпуска смартфона Samsung Galaxy S20+ Olympic Games Edition, приуроченного к Олимпийским играм в Токио. Вероятно, корейский гигант и японский оператор представят новый смартфон Olympic Games Edition в 2021 году, когда, будем надеяться, и состоятся Игры. При этом Galaxy S20+ Olympic Games Edition почти целый месяц был доступен для предварительного заказа по цене в 1050 долларов, что на 10 долларов дороже обычного Galaxy S20+. Аппарат оснащался 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.