Смартфон Samsung Galaxy S20 получил важное обновление

Компания Samsung выпустила обновление для топовых смартфонов Galaxy S20, которое, помимо различных нововведений, включает июньский патч безопасности Android. Итак, обновление улучшает стабилизацию видео, работу камеры при съемке с зуммированием, дает возможность использовать микрофоны при подключении через Bluetooth, используя приложение Voice Recording. Также Samsung прекратила поддержку MirrorLink, о чем было объявлено еще в прошлом месяце. Пока апдейт (прошивка под номером G98xNKSU1ATFD) доступен только для южнокорейских пользователей, но в скором времени он доберется и до остальных регионов.