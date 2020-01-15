Смартфон Samsung Note 10 Lite начнет прием заявок на предварительные заказы 21 января

Инсайдеры поделились информацией о том, что смартфон Samsung Note 10 Lite, который совсем недавно был анонсирован вместе со смартфоном Galaxy S10 Lite, начнет прием заявок на предварительные заказы 21 января, а в продажу устройство выйдет только в середине февраля.

Напомним, что Galaxy S10 Lite характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED Plus экраном Infinity-O( 2400:1080 точек) со врезанной 32 Мп селфи-камерой, тройной камерой на 48, 12 и 5 Мп, батареей на 4500 мАч, быстрой зарядкой на 25 Вт, процессором Snapdragon 855, 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, Android 10 и новой оболочкой One UI 2.0. Гаджет весит 186 г, а размеры составляют 75,6 x 162,5 x 8,1 мм.