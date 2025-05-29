Смартфон Sharp Aquos R10 оценен в 620 долларов

Компания Sharp пополнила ассортимент среднебюджетных смартфонов моделью Aquos R10, которая оценена на дебютном японском рынке в эквивалент 620 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IGZO OLED-экраном с разрешением Full HD, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и яркостью до 1500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 c тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 732, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 50 Мп (автофокус), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 36 Вт, предустановленной операционной системой Android 15 и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68.