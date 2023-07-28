Смартфон Sharp Aquos R7s оценен в 1065 долларов

Компания Sharp представила в Индонезии смартфон Aquos R7s, который является глобальной версией выпущенного в Японии больше года назад Aquos R7. Его цена составляет 1065 долларов. Аппарат оснащается 6,6-дюймовым IGZO OLED-экраном с кадровой частотой от 1 до 240 Гц, топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, основной камерой с дюймовым датчиком изображения разрешением 47 Мп, которая создавалась в сотрудничестве с компанией Leica, селфи-камерой на 12,6 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 12.