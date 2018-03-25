Смартфон Sharp Aquos S3 mini получил 6 ГБ оперативной памяти

Китайское подразделение Sharp пополнило ассортимент смартфонов моделью Aquos S3 mini, которая является мини-версией еще не представленного флагмана. Новинку оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 17:9 и разрешением 2040:1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 630, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 16-Мп основной камерой (оптика со светосилой f/2,0), фронтальной камерой с разрешением 20 Мп и аккумулятором на 3020 мАч. Аппарат выйдет в трех расцветках: чёрной, синей и золотистой. Цена Aquos S3 mini в Китае составляет 1599 юаней или около 14 500 рублей.