Смартфон Sharp Aquos sense7 получил 240-Гц экран

Японская компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделям Aquos sense7 и Aquos sense7 plus, цена и дата начала продаж которых будут объявлены позже. Старшую модель оснастили 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и кадровой частотой 240 Гц, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, селфи-камерой на 8 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50,3 Мп и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5050 мАч, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Aquos sense7 отличается 6,1-дюймовым экраном с тем же разрешением и аккумулятором ёмкостью 4570 мАч.