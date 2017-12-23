Смартфон Sharp FS8018 получит 8-ядерный чипсет и 4 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Sharp FS8018, который еще не был представлен официально. Аппарат получит неназванный восьмиядерный процессор с частотой 2,2 ГГц (вероятно, Snapdragon 630) , 4 либо 6 ГБ оперативной и 64 либо 128 ГБ встроенной памяти, 5,5 дюймовый дисплей с разрешением 2040:1080 пикселей и соотношением сторон 17:9, 16 Мп основную и 20 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 2930 мАч. Размеры устройства равны 142,7:73:7,8 мм, а масса – 140 г. В качестве операционной системы здесь будет использоваться Android 7.1.1.