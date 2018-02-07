Смартфон Sharp Pi получил АКБ на 3000 мач

Представлен бюджетный 5,2-дюймовый смартфон Sharp Pi с разрешением 1280 *720 точек. В основе девайса Sharp Pi лежит процессор MediaTek MT6737T, содержащий четыре вычислительных ядра с архитектурой ARM Cortex-A53 и тактовой частотой до 1,3 ГГц. Обработкой графики занят интегрированный контроллер ARM Mali-T720. Оснащение включает 2 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт. Имеется сдвоенная основная камера. В её состав входят сенсоры с 13 и 2 млн пикселей. Имеется светодиодная вспышка. Во фронтальной части установлена 8-мегапиксельная камера. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0 Nougat. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0. Стоимость новинки Sharp Pi составит около 130 долларов США.