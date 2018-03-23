Смартфон Smartisan Nut 2 получит Snapdragon 625 и аккумулятор на 3340 мАч

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu появились сведения о смартфоне Smartisan Nut 2, который еще не был представлен официально. Итак, сообщается об однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 625, аккумуляторе на 3340 мАч, дисплее с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками, 4 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, а также операционной системе Android 7.1.Nougat. Ориентировочная цена смартфона составляет 250, 285 и 315 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. Напомним, что официальный анонс Smartisan Nut 2 запанирован на 9 апреля.