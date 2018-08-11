Смартфон Smartisan Nut Pro 2S получит SoC Snapdragon 710 и 6 ГБ ОЗУ

В базе данных набирающего популярность бенчмарка Master Lu Benchmark появились сведения о смартфоне Smartisan Nut Pro 2s, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и экран с разрешением 2160:1080 пикселей, что полностью соответствует недавней утечке. Предполагается, что новинка придет на смену модели Nut Pro 2, вышедшей в прошлом году. Ожидаются не только улучшенные характеристики, но и обновленный дизайн.