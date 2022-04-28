Смартфон Sony Xperia 10 II обновился до Android 12

В прошлом месяце компания Sony подтвердила, что два ее смартфона Xperia 10 II и Xperia 10 III, очень скоро получат обновления Android 12. Один из них уже начал получать обновление, и это Xperia 10 II.

Смартфон Sony Xperia 10 II, выпущенный в феврале 2020 года с Android 10, в январе прошлого года получил обновление до Android 11, а в марте — стабильное обновление до Android 12. Несколько пользователей Reddit подтвердили, что получили долгожданное обновление Android 12 для своих смартфонов Xperia 10 II. Однако на данный момент обновление распространяется только в одном регионе: Юго-Восточная Азия. Размер обновления составляет около 900 МБ и включает в себя патч безопасности Android от марта 2022 года.