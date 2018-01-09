Смартфон Sony Xperia L2 получил 3 Гб ОЗУ и АКБ на 3300 мА.ч

Компания Sony представила бюджетный смартфон Xperia L2 оснащенный 3 Гб ОЗУ и 13 Мп камерой. Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 720 * 1280 пикселей. В основе лежит четырехъядерный 1,5 ГГц процессор MT6737T от MediaTek. Для хранения предусмотрен встроенный флеш-модуль на 32 ГБ. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкость на 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.1.1. Предусмотрены модули LTE, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, разъем USB Type-C и стандартный разъем для наушников. О стоимости новинки Sony Xperia L2 пока не сообщается.