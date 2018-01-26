Смартфон Sony Xperia L2 выходит в России

Компания Sony Mobile Communications объявила о скором старте российских продаж смартфона Xperia L2, который был представлен в начале января на выставке CES 2018. Аппарат можно будет купить с 30 января по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей. Пользователь сможет выбрать из трех расцветок: черной, золотистой и розовой.

Напомним, что Sony Xperia L2 получил 5,5-дюймовый дисплеей с разрешением HD (720:1280 пикселей), четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3300 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 7.1.1 Nougat.