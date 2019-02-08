Смартфон Sony Xperia XA3 засветился на живых фото

В сети появились живые фото смартфона Sony Xperia XA3, главной особенностью которого станет экран с соотношением сторон 21:9. По предварительным данным, смартфон получит 5,9 дюймовый дисплей с разрешением 2520:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3500 мАч. Сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели, а 3,5 мм разъема для наушников аппарат не получит. Официальный анонс Sony Xperia XA3 должен состояться в конце февраля на выставке MWC 2019.