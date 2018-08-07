Смартфон Sony Xperia XZ3 получит аккумулятор на 3060 мАч

Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 прошел сертификацию в Бразилии, благодаря чему стала известна емкость его аккумуляторной батареи. Она составит 3060 мАч, что даже меньше, чем у предшественника. Напомним, что Sony Xperia XZ2 оборудован аккумулятором на 3180 мАч при толщине корпуса в 11,1 мм. Скорее всего, новый флагман получит более тонкий корпус, но вряд ли нас ждут кардинальные изменения в дизайне.

Смартфону также прочат одинарную основную камеру с новым 48-Мп датчиком изображения Sony IMX586, топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 12 Мп фронтальную камеру и предустановленную операционную систему Android 8. Официальная презентация Sony Xperia XZ3 запланирована на 30 августа.