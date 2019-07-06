Смартфон «Сорвиголова» от Nokia

2019-07-06, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Смартфон «Сорвиголова» от Nokia ; [115]
Смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon и будет работать под управлением Android 9 Pie. Из других особенностей можно отметить 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C и дополнительную кнопку на левой стороне. Последняя, как ожидается, послужит для вызова голосового помощника.На задней стороне расположились сканер отпечатков пальцев и тройная камера, встроенная в круглый выступ. По имеющейся информации, один из модулей будет иметь разрешение 48 Мп, а второй оснастят широкоугольным объективом. Третья камера, вероятно, для анализа глубины резкости. Спереди новинка похожа на предыдущие смартфоны бренда с небольшими рамками и каплевидным вырезом под фронтальную камеру. О технических характеристиках источник фотографий ничего не сообщает, поэтому размер и разрешение экрана неизвестны.О стоимости новинки пока неизвестно.


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