Смартфон TECNO POVA 7 5G оценили в 165 долларов

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA 7 5G и POVA 7 Pro 5G, которые основаны на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с максимальной частотой 2,5 ГГц.

Базовая модель также получила 6,78-дюймовый LCD-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 2460:1080 точек и пиковой яркостью 900 нит, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, предустановленную прошивку HiOS 15 на базе ОС Android 15, одинарную тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки. Старшая модель отличается AMOLED-экраном с разрешением 2720:1224 точки, яркостью до 4500 нит и ШИМ-регулировкой 2304 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также поддержкой 30-Вт беспроводной зарядки. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 165 и 220 долларов за базовую версию на 8/128 ГБ памяти.
Xiaomi 15S Pro представят на базе чипа Xring 01…
Судя по официальной информации, компания Xiaomi готовится к крупному мероприятию на этой неделе, в рамках…
Meizu 22 получит камеру с перископным модулем…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Meizu 22, кото…
Китайская версия HONOR 400 получила батарею на 7200 мАч…
Компания HONOR представила китайскую версию смартфона HONOR 400, которая получила изменения в сравнении с…
Официально: Redmi Turbo 4 Pro получит батарею на 7550 мАч…
Компания Xiaomi официально объявила, что смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит аккумулятор ёмкостью 7550 мАч…
Vivo X200 Ultra показали на студийных фото…
В сети появились студийные фотографии недавно представленного флагманского смартфона Vivo X200 Ultra во в…
iPadOS 19 будет сильно похожа на macOS…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Apple представит операционные системы iOS 19 и iPadO…
Vivo X200s протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X200s, офи…
Сверхтонкий смартфон Infinix Hot 60 Pro+ засветился на фото …
В сети появились фотографии смартфона Infinix Hot 60 Pro+, официальный релиз которого ожидается в ближайш…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor