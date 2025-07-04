Смартфон TECNO POVA 7 5G оценили в 165 долларов

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью POVA 7 5G и POVA 7 Pro 5G, которые основаны на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с максимальной частотой 2,5 ГГц.

Базовая модель также получила 6,78-дюймовый LCD-дисплей с кадровой частотой 144 Гц, разрешением 2460:1080 точек и пиковой яркостью 900 нит, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слот для карты памяти microSD, предустановленную прошивку HiOS 15 на базе ОС Android 15, одинарную тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, батарею ёмкостью 6000 мАч и поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки. Старшая модель отличается AMOLED-экраном с разрешением 2720:1224 точки, яркостью до 4500 нит и ШИМ-регулировкой 2304 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также поддержкой 30-Вт беспроводной зарядки. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 165 и 220 долларов за базовую версию на 8/128 ГБ памяти.