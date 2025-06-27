Смартфон TECNO Pova 7 Neo вышел в России

Компания TECNO выпустила в российскую продажу смартфон Pova 7 Neo, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Смартфон также оснастили 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Helio G100 Ultimate с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, предустановленной ОС Android 15 с оболочкой HIOS 15, 6,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2460:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 600 нит и защитным стеклом Panda Glass MN228, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп и 2 Мп, модулем NFC, поддержкой 45-Вт проводной и 10-Вт обратной проводной зарядок соответственно. Смартфон оценен в 17 и 19 тысяч рублей соответственно.