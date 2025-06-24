Смартфон TECNO Spark Go 2 оценили в 80 долларов

Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Spark Go 2, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с максимальной частотой 1,8 и графикой Mali-G57 MP1. Новинка также получила 6,67-дюймовый экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, два стереодинамика DTS, 3,5-мм гнездо для наушников, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленную прошивку HiOS 15 на основе операционной системы Android 15. Цена смартфона составляет эквивалент 80 долларов.

Представлен флагманский OnePlus 13T…
Сегодня компания OnePlus представила новый смартфон под названием 13T, который получил батарею большей ём…
Смартфон iQOO Neo 10 представят в конце мая …
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона iQOO Neo 10 пройдет в Индии 26 мая. Произво…
Смартфон Unihertz Titan 2 с клавиатурой показали на фото …
Компания Unihertz объявила о скором выходе своего нового смартфона с физической QWERTY-клавиатурой – Tita…
Redmi Note 14 Pro+ вышел в золотистой расцветке …
Компания Xiaomi выпустила новую версию для глобальной версии смартфона Redmi Note 14. Новинка получила на…
Смартфон POCO F7 Ultra вышел в России…
В России стартовали продажи новенького флагманского смартфона POCO F7 Ultra, рекомендованная цена которог…
Realme GT7 показали на пресс-рендерах…
Компания Realme поделилась качественными изображениями флагманского смартфона Realme GT7, официальный деб…
Ультратонкий Samsung Galaxy S25 Edge испытали на прочность…
Известный видеоблогер JerryRigEverything добрался до новенького флагмана Samsung Galaxy S25 Edge, главной…
Смартфон iQOO Z10 оценили в 25 тысяч рублей …
Компания iQOO объявила о скором российском релизе смартфона iQOO Z10, рекомендованная цена которого соста…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor