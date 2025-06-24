Смартфон TECNO Spark Go 2 оценили в 80 долларов

Компания TECNO выпустила на дебютный индийский рынок смартфон Spark Go 2, который основан на 12-нанометровой однокристальной системе UNISOC T7250 с максимальной частотой 1,8 и графикой Mali-G57 MP1. Новинка также получила 6,67-дюймовый экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, тыльную камеру на 13 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, два стереодинамика DTS, 3,5-мм гнездо для наушников, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленную прошивку HiOS 15 на основе операционной системы Android 15. Цена смартфона составляет эквивалент 80 долларов.