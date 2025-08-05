Смартфон TECNO Spark Slim получит 8 ГБ ОЗУ

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне TECNO Spark Slim, который еще не был представлен официально. Аппарат проходит под модельным обозначением TECNO KM7k. Сообщается, что аппарат получит экран с разрешением 1080:2400 точек и плотностью пикселей 420 ppi, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Helio G99 с максимальной частотой 2,20 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G57 с частотой 1068 МГц, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 15. Судя по фотографии передней панели, смартфон оснащается изогнутым дисплеем. Дата презентации TECNO Spark Slim ожидается в ближайшее время.

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