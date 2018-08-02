Смартфон Turing HubblePhone получил четыре экрана и две SoC Snapdragon 855

Компания Turing Robotic Industries, которая известна фантастическими концептами смартфонов, так и не добравшихся до прилавков, анонсировала очередное чудо техники. Смартфон Turing HubblePhone выполнен в форм-факторе раскладушка и оснащается четырьмя OLED-экранами, 60 Мп камерой с 15-кратным оптическим зумом, двумя платформами Qualcomm Snapdragon 855, а также двумя аккумуляторами на 2800 и 3300 мАч. В качестве операционной системы здесь будет использоваться Android или Sailfish. В продаже смартфон должен появиться в июне 2020 года по цене 2800 долларов. Тут стоить заметить, что за все время своего существования Turing Robotic Industries представила три смартфона, один раз стала банкротом и выпустила один смартфон, который добрался до покупателей с ухудшенными характеристиками.