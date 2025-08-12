Смартфон Ulefone Armor 29 Ultra получил топовую камеру

Компания Ulefone пополнила ассортимент флагманских защищенных смартфонов моделью Armor 29 Ultra, которая оценена в 850 евро. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 10600 мАч с напряжением 7,78 В вместо обычных у смартфонов 3,89 В, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти, 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 900 нит, 1,04-дюймовым круглым экраном на задней панели, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Sony IMX989), 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1) и 64 Мп (камера ночного видения), корпусом толщиной 33,8 мм и массой 688 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, ярким фонариком, интерфейсами USB Type-C 3.2 Gen 2 и uSmart, поддержкой 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.