Смартфон Ulefone Armor 2S получил мощный аккумулятор на 4700 мАч

Компания Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor 2S. Новинка получила 5 -дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. В основе гаджета Ulefone Armor 2S лежит чип MT6737T от MediaTek и 2 ГБ оперативная память. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 16 Гбайт. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4700 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. Предусмотрены камеры на 13 и 8 Мп, актилоскопический датчик, разъем USB-C, отдельные кнопки спуска затвора и рации. Приобрести смартфон Ulefone Armor 2S можно за 200 долларов.