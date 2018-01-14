Смартфон Ulefone Armor 2S получил мощный аккумулятор на 4700 мАч

2018-01-14, Автор - Татьяна Шмелева; [122]
Компания Ulefone представила новый защищенный смартфон Armor 2S. Новинка получила 5 -дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. В основе гаджета Ulefone Armor 2S лежит чип MT6737T от MediaTek и 2 ГБ оперативная память. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 16 Гбайт. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 4700 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7.0. Предусмотрены камеры на 13 и 8 Мп, актилоскопический датчик, разъем USB-C, отдельные кнопки спуска затвора и рации. Приобрести смартфон Ulefone Armor 2S можно за 200 долларов.


Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор gmb audio BHP-BER-W. Модель Обзор gmb audio BHP-BER-W. Модель "Берлин"
Обзор SVEN VR-L1500 - Стабилизатор электрического напряженияОбзор SVEN VR-L1500 - Стабилизатор электрического напряжения
Обзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и BluetoothОбзор BBK BS10BT. Недорогая магнитола с USB и Bluetooth
Обзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфонОбзор Xiaomi Mi Mix 2. Безрамочный смартфон
Обзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light StrikeОбзор A4Tech Bloody B805. Клавиатура с переключателями Light Strike
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядноеПрактически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов ма...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
Обзор Kwai. Новая социальная сеть...
Обзор Kwai. Новая социальная сетьРазвитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности по...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
Предварительный обзор Thermaltake View 2...
Предварительный обзор Thermaltake View 2Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупател...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощи...
Обзор Mighty Battles. У кого больше мощиНесмотря на обилие жанров и возможностей для реализации своих фантазий на мобильной платформе, разработчи...
Предварительный обзор Deepcool Quadstell...
Предварительный обзор Deepcool QuadstellОфициально анонсирован корпус Deepcool Quadstellar, который компания создавала специально для гиков, энту...
Обзор Fit. Стильно расслабляемся...
Обзор Fit. Стильно расслабляемсяБольшинство современных мобильных игр создаются с упором на донат или какие-то функции аналогичного рода....
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor