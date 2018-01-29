Смартфон VKWorld Mix 3 получил АКБ на 5000 мАч

Компания VKWorld готовит к выпуску новый смартфон Mix 3. Новинка VKWorld Mix 3 получила 5,99-дюймовый экран с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass 4. В основе устройства VKWorld Mix 3 ляжет процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 2,5 ГГц. Объём оперативной памяти составит 6 Гбайт. В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера с двойной светодиодной вспышкой. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 5000 мА.ч. О старте продаж и стоимости аппарата VKWorld Mix 3 пока не сообщается.