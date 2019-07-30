Смартфон Vivo Iqoo Pro 5G будет стоить 655 долларов

Недавно стало известно о том, что принадлежащий Vivo бренд Iqoo разрабатывает относительно доступный смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Утверждалось, что устройство будет стоить 655 долларов, а это гораздо дешевле любого другого смартфона с 5G. Согласно новым сведениям, смартфон будет называться Iqoo Pro 5G, а не Plus 5G, как предполагалось ранее. Также об устройстве известно, что оно выйдет уже в следующем месяце. В качестве аппаратной основы будет использоваться новый чипсет Snapdragon 855 Plus или еще не представленная официально однокристальная система Qualcomm линейки Snapdragon 700 с модемом 5G.