Смартфон Vivo Iqoo Pro 5G будет стоить 655 долларов

2019-07-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo Iqoo Pro 5G; [46]
Недавно стало известно о том, что принадлежащий Vivo бренд Iqoo разрабатывает относительно доступный смартфон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Утверждалось, что устройство будет стоить 655 долларов, а это гораздо дешевле любого другого смартфона с 5G. Согласно новым сведениям, смартфон будет называться Iqoo Pro 5G, а не Plus 5G, как предполагалось ранее. Также об устройстве известно, что оно выйдет уже в следующем месяце. В качестве аппаратной основы будет использоваться новый чипсет Snapdragon 855 Plus или еще не представленная официально однокристальная система Qualcomm линейки Snapdragon 700 с модемом 5G.


Комментарии и отзывы Vivo Iqoo Pro 5G
Обновление исправило проблему с экраном ...
Обновление исправило проблему с экраном После июньского обновления некоторые пользователи смартфона Xiaomi Pocophone начала жаловаться на задержк...
Опубликовано первое фото работающего Sam...
Опубликовано первое фото работающего SamВ сети появилось первое фото работающего смартфона Samsung Galaxy Note10+, который будет официально предс...
Team Group Cardea SSD M.2 с водяным охла...
Team Group Cardea SSD M.2 с водяным охлаM.2 SSD с водяным охлаждением, T-Force Cardea Liquid от Team Group. SSD доступен с емкостью 512 ГБ и 1 Т...
Топ-смартфон G8 ThinQ от LG...
Топ-смартфон G8 ThinQ от LGG8s ThinQ - это высококачественный смартфон с множеством уникальных функций. В передней части находится 6...
Розовый Samsung Galaxy Tab S6 показали н...
Розовый Samsung Galaxy Tab S6 показали нСетевые источники поделились качественным рендерами планшета Samsung Galaxy Tab S6, который в этот раз за...
Представлен игровой смартфон Black Shark...
Представлен игровой смартфон Black SharkКомпания Xiaomi и её игровое подразделение Black Shark представили игровой смартфон Black Shark 2 Pro, ко...
Huawei хочет опередить конкурентов с SoC...
Huawei хочет опередить конкурентов с SoCПроизводитель микросхем Huaweis HiSilicon выпустит SoC со встроенным многорежимным модемом 5G еще до появ...
Обновление улучшило камеру смартфона Len...
Обновление улучшило камеру смартфона LenКомпания Lenovo начала распространение новой версии фирменной прошивки ZUI 11.1 для смартфона Lenovo Z6 P...


Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблокомОбзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком
Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSDОбзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD
Обзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спортаОбзор HIPER TWS SPORT. Беспроводные наушники для фитнеса и спорта
Обзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с BluetoothОбзор Defender Aurora S40 BT. Акустическая система 2.0 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GBОбзор плюсов и минусов смартфона OnePlus 7 12/256GB
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
Обзор Simpler. Учим английский легко...
Обзор Simpler. Учим английский легкоЕсли вы большой фанат иностранных языков или просто понимаете, что нужно изучать английский, то у нас для...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX ...
Предварительный обзор Aorus GeForce RTX Сегодня мы поговорим о свежей видеокарте, которая вот только-только сегодня была анонсирована и уже совсе...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor