Смартфон Vivo Nex 3 с экраном-водопадом скоро выйдет в России

Компания Vivo поделилась подробностями российского релиза Vivo Nex 3, который является первым смартфоном с так называемым дисплеем-водопадом. Новинку представят 3 октября в рамках выставки «ИгроМир 2019». Цена смартфона пока не приводится, но, судя по всему, у нас будет продаваться младшая версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что аппарат оснащается 6,89-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, занимающим 99,6% площади передней панели, процессором Snapdragon 855 Plus, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт, тройной основной камерой с главным 64-Мп датчиком Samsung ISOCELL Bright GW1, 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп телевиком, фронтальной камерой на 16 Мп, а также сенсорными рамками Touch Sense вместо привычных клавиш.