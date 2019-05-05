Смартфон Vivo S1 Pro получил подэкранный сканер и выезжающую камеру

Компания Vivo представила смартфон S1 Pro, который оценен в 400 долларов. Новинку оснастили 6,39-дюймовым OLED дисплеем с разрешением Full HD+ и подэранным сканером отпечатков пальцев, шустрым восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 Гб оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, выезжающей фронтальной камерой на 32 Мп, а также тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп. Отметим, что вышедший в марте Vivo S1 оснащается IPS-экраном, менее производительным чипсетом MediaTek Helio P70 и не имеет встроенного под экран дактилоскопа. При этом он оценен в 360 долларов.