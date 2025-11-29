Смартфон Vivo S50 протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Vivo S50, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 735 и 5G-модемом, 16 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2044 и 5851 балл в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По предварительным данным, Vivo S50 также получит поддержку быстрой зарядки мощностью 90 Вт, 6,59-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц и основную камеру с перископным модулем на базе 50-Мп датчика Sony IMX882.