Смартфон Vivo S60 оценили в 530 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске смартфонов S60 и S60 Vitality Edition, которые обойдутся в 530 и 430 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно. Стандартную модель оснастили 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, селфи-камерой на 50 Мп (есть автофокус), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), корпусом толщиной 7,92 мм и массой 199 граммов, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамиками, мощным вибромотором и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. S60 Vitality Edition отличается процессором MediaTek Dimensity 7500 и отсутствием перископного модуля.