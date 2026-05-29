Смартфон Vivo S60 оценили в 530 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске смартфонов S60 и S60 Vitality Edition, которые обойдутся в 530 и 430 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти соответственно. Стандартную модель оснастили 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 4320 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, селфи-камерой на 50 Мп (есть автофокус), тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив) и 8 Мп (сверхширик), корпусом толщиной 7,92 мм и массой 199 граммов, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69, стереодинамиками, мощным вибромотором и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. S60 Vitality Edition отличается процессором MediaTek Dimensity 7500 и отсутствием перископного модуля.

Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
