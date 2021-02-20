Смартфон Vivo S9e получит AMOLED-дисплей Samsung

В сети появились подробности о смартфоне Vivo S9e, одной из особенностей которого станет поддержка мобильных сетей пятого поколения. Устройству также прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 820 с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графикой ARM Mali-G57 и модемом 5G, 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, аккумулятор ёмкостью 4100 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 33 Вт и предустановленную ОС Android 11. Официальный релиз смартфона ожидается уже в следующем месяце.