Смартфон Vivo T5 4G оценили в 335 долларов

Компания Vivo объявила цену на представленный пару дней назад смартфон T5 4G. На дебютном мексиканском рынке новинку оценили в эквивалент 335 долларов. Смартфон оснастили предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 256 флеш-памяти UFS 2.2, 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, 83% покрытием цветовой палитры NTSC и яркостью 1250 нит в режиме HBM, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, боковым дактилоскопом, корпусом толщиной 8,39 мм и массой 219 граммов.

Глобальную версию iQOO Z11 оценили в 410 долларов …
Компания iQOO выпустила смартфон iQOO Z11 за пределами китайского рынка, где новинка дебютировала еще в к…
Xiaomi 17 Max показали на живых фото …
Вчера в Китае стартовали продажи смартфона Xiaomi 17 Max, а сегодня появились первые живые фото новинки и…
Каплевидный вырез в дисплее и 90 Гц возвращаются…
Дизайн с каплевидным вырезом в экране был представлен в конце 2017 года, когда производители Android-смар…
OnePlus Nord 6 оценен от 32 тысяч рублей …
Российский AliExpress объявила о старте продаж смартфона OnePlus Nord 6, который оценен от 32 тысяч рубле…
Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ …
Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из …
Складной смартфон Motorola Razr 70 Ultra оценен в 1400 евро …
Компания Motorola пополнила ассортимент складных смартфонов флагманской моделью Razr 70 Ultra, которая ба…
Рынок смартфонов упал впервые с 2023 года…
International Data Corporation опубликовала предварительный отчёт по мировым поставкам смартфонов за 1 кв…
Realme P4 Lite 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 140 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4 Lite 5G, которая среди прочего полу…
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor