Смартфон Vivo T5 4G оценили в 335 долларов

Компания Vivo объявила цену на представленный пару дней назад смартфон T5 4G. На дебютном мексиканском рынке новинку оценили в эквивалент 335 долларов. Смартфон оснастили предустановленной прошивкой OriginOS 6 на основе операционной системы Android 16, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2 4G, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, 256 флеш-памяти UFS 2.2, 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц, 83% покрытием цветовой палитры NTSC и яркостью 1250 нит в режиме HBM, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 50 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, полноценной защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, боковым дактилоскопом, корпусом толщиной 8,39 мм и массой 219 граммов.