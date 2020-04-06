Смартфон Vivo V19 получил 48-Мп квадрокамеру

2020-04-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Vivo V19 ; [95]
Компания Vivo официально представила смартфон среднего уровня V19, дебюта которого ждали еще в прошлом месяце. Итак, новинку оснастили 6,44-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 2400:1080 пикселей, мощным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 712, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, основной квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, датчиком глубины на 2 Мп и 2-Мп модулем для макрофото, сдвоенной фронтальной камерой на 32 и 8 Мп, системой охлаждения с медными тепловыми трубами, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 33-Вт и предустановленной Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10.


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