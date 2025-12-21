Смартфон Vivo V70 засветился в сети

В базе сертификационного ведомства TDRA (ОАЭ) обнаружилось упоминание смартфона Vivo V70, что говорит о скором релизе устройства на глобальном рынке. Технические характеристики грядущей новинки не раскрываются, но некоторые параметры стали известны ранее благодаря другим регуляторам. Итак, смартфон оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой OriginOS 6, модемом для сотовых сетей 2G/3G/4G/5G, а также поддержкой Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth, NFC и GNSS.