Смартфон Vivo V9 Youth получит экран на 6,3 дюйма

Сетевые источники поделились подробной информацией о смартфоне Vivo V9 Youth, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит огромный 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и характерным вырезом в верху экрана, сдвоенную камеру на 16 Мп и 2 Мп, камеру для селфи на 16 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3260 мАч, а также Android 8.1 с интерфейсом Funtouch OS 4.0 Габариты Vivo V9 Youth составят 154,81:75,03:7,89 мм, а вес – 150 граммов.