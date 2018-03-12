Смартфон Vivo V9 получит вырез в стиле iPhone X

Малайские сетевые источники поделились живыми фото смартфона Vivo V9, который еще не был представлен официально. Новые снимки подтверждают предыдущие утечки об очередном клоне iPhone X с характерным вырезом на передней панели и вертикальной расположенной двойной камерой на задней панели. Ранее в сети появилась информация о том, что смартфоны OnePlus 6, Vivo X21 и OPPO R15 (все бренды принадлежат китайской компании BBQ) получат похожий безрамочный дизайн с вырезом. Что до Vivo V9, то его официальный анонс должен состояться уже в конце этого месяца.