Смартфон Vivo X200s появился в продаже

Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона X200s, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят от 585 до 770 долларов за версии с 12/256 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что новинка характеризуется 6,67-дюймовым экраном с разрешением 2800:1260 точек, частотой обновления 120 Гц, локальной пиковой яркостью 5000 нит и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, флагманским процессором Mediatek Dimensity 9400+, тройной основной камерой с оптикой Zeiss и датчиками на 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (IMX882 и телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 6200 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, средней рамкой из металла и задней панелью из AG-стекла, а также защитой от пыли и влаги (IP68/IP69).
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