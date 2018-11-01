Смартфон Vivo X21s получит процессор Snapdragon 660

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo X21s, который еще не был представлен официально. Смартфону прочат 6,41-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальную камеру на 24 Мп, двойную тыльную камеру на 5 Мп и 12 Мп, аккумулятор на 3330 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1. Стоит заметить, что это будет уже девятый смартфон Vivo на чипсете Snapdragon 660, что лишь доказывает востребованность этой SoC в устройствах среднего уровня. Размеры Vivo X21s составят 157,91:75,08:7,9 мм, а масса – 156 граммов. Если верить источнику, смартфон представят 15 ноября, а его цена составит 400 долларов.