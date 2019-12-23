Смартфон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Неделю назад компания Vivo представила камерофон Vivo X30, который появится в продаже уже через несколько дней. Сегодня китайский производитель сообщил о том, что их смартфон вошел в книгу рекордов Гиннеса. Рекорд заключается в максимальном количестве людей, сделавших фото на одном месте с одной моделью смартфона. 546 человек сделали фото на модуль с телеобъективом в Гуанчжоу.

Напомним, что главной особенностью смартфона является его камера. Новинку оснастили квадрокамерой с главным 64 Мп модулем, вспомогательными модулями на 32 Мп и 8 Мп, а также перископной камерой на 13 Мп с 60-кратным цифровым зумом и режимом Super Moon Mode.