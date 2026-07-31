Смартфон Vivo X300e появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу представленный несколько дней назад смартфон Vivo X300e. Аппарат оценен в эквивалент 710 и 780 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой 3,8 ГГц и графикой Adreno 829, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2750:1260 пикселей, адаптивной частотой обновления от 60 до 144 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.1, тройную тыльную камеру ZEISS с модулями на 50 Мп (Sony IMX921 и OIS), 50 Мп (перископический объектив и датчик Sony IMX882) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт, корпус из авиационного алюминия толщиной 7,79 мм и массой 199,5-203 грамма в зависимости от расцветки, 3D-ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики и линейный вибромотор по оси X.