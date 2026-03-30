Смартфон Vivo X300s оценили в 725 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X300s, которая основана на 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9500 с тактовой частотой до 4,21 ГГц и графическим адаптером Arm G1-Ultra. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым плоским дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, корпусом толщиной 8 мм и массой 217 граммов, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 200 Мп (датчик Samsung HPB оптического размера 1/1,4 дюйма), 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фирменным чипом обработки изображения V3+, аккумулятором Blue Ocean ёмкостью 7100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 725 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.