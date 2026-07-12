Смартфон Vivo Y05e оценен в 150 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y05e, которая базируется на 12-нанометровой однокристальной системе Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600:720 точек, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой OriginOS 6, батареей ёмкостью 5150 мАч, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, устойчивостью к падениям, интерфейсом USB-C, 3,5-мм аудиогнездом, а также корпусом с размерами 167,3:76,95 мм и массой 199 граммов. Цена смартфона составляет 150 долларов.