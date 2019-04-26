Смартфон Vivo Y17 получил аккумулятор на 5000 мАч и тройную камеру

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y17, которая будет стоить в Индии 260 долларов. Новинку оснастили ёмким аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки, 6,35-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным 13-Мп датчиком, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп датчиком глубины сцены 2 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, а также устаревшим портом micro-USB. Аппарат выйдет в двух градиентных расцветка: синей (Mineral Blue) и пурпурной (Mystic Purple).