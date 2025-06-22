Смартфон Vivo Y29t 5G оценили в 260 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y29t 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 570 нит, 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 0,8 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, защиту от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, ударопрочность по стандарту MIL-STD-810H, корпус толщиной 8,19 мм и массой 202 грамма, предустановленную оболочку Funtouch OS 15 на основе ОС Android 15, модем для сотовых сетей пятого поколения и модуль NFC. Цена смартфона на дебютном малазийском рынке составляет 260 долларов.