Смартфон Vivo Y50 выходит в продажу

Компания Vivo начала принимать заявки на бронирование смартфона Y50, который появится в продаже уже 26 апреля по цене в 240 долларов. Это довольно интересная новинка с хорошим соотношением цены и характеристик. Аппарат оснащается 6,54-дюймовым экраном с разрешением 1080:2340 пикселей и врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 13, 8 2 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 18-Вт зарядки, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели.