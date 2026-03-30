Смартфон Vivo Y500s оценили в 260 долларов

Компания Vivo объявила о выпуске среднебюджетного смартфона Y500s, в основе которого лежит 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 613. Новинка также получила 6,75-дюймовый LCD-экран с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7200 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, полноценную защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочный корпус, модем 5G, модуль NFC, стереодинамики и боковой дактилоскопический сенсор и предустановленную прошивку OriginOS 6 на основе ОС Android 16. Цена базовой версии с 8/256 ГБ в Китае составляет эквивалент 260 долларов.