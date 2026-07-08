Samsung Galaxy A18 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18. Судя по рендерам, аппарат получит старый дизайн с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Что качается технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового дисплея, тройной тыльной камеры, корпуса с габаритами 164,4:77,8:7,84 мм, однокристальной системы от MediaTek для версии с поддержкой сетей 4G и процессором Qualcomm для вариант с 5G, а также батареи ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Galaxy A18 ожидается уже в августе. При этом новинка окажется дороже предшественника в лице Galaxy A17 из-за роста цен на оперативную память.

Tecno представила интересный смартфон Spark 50 Pro…
Компания Tecno сегодня представила новый смартфон Spark 50 Pro, который получил дизайн, явно вдохновлённы…
Sony представила датчик изображения LYTIA 610…
Компания Sony официально представила новый датчик изображения под названием LYTIA 610, который нацелен на…
Samsung Galaxy Z Fold8 Wide показали на фото …
Авторитетный информатор Ice Universe опубликовал первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold8 W…
Официально: Motorola Edge 70 Pro+ готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 4 июня в Индии будет представлен смартфон Motorola Edge 70 Pro+. Инсайдер…
Samsung Galaxy M47 5G оценили в 245 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M47 5G, которая базируется на 4-нанометр…
Продажи смартфонов выросли на 2% несмотря на кризис памяти…
В первом квартале 2026 года в Европе было отгружено 33 миллиона смартфонов — об этом сообщило аналитическ…
Стала известна дата выхода Huawei Mate XT 2 …
Авторитетный информатор SuperDimensional поделился информацией о дате выхода новых флагманских смартфонов…
В Android 17 появится геймпад для складных смартфонов…
Операционная система Android 17 получит отдельный игровой режим для складных устройств, который будет раз…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor