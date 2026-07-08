Samsung Galaxy A18 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился первыми качественными изображениями бюджетного смартфона Samsung Galaxy A18. Судя по рендерам, аппарат получит старый дизайн с каплевидным вырезом для фронтальной камеры. Что качается технических характеристик, устройству приписывают наличие 6,7-дюймового дисплея, тройной тыльной камеры, корпуса с габаритами 164,4:77,8:7,84 мм, однокристальной системы от MediaTek для версии с поддержкой сетей 4G и процессором Qualcomm для вариант с 5G, а также батареи ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Galaxy A18 ожидается уже в августе. При этом новинка окажется дороже предшественника в лице Galaxy A17 из-за роста цен на оперативную память.