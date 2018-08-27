Смартфон Vivo Y81 Pro получил 6,22-дюймовый экран, 4 Гб ОЗУ и аккумулятор 3260 мАч

На индийском рынке появился обновленный вариант смартфона Vivo Y81 Pro с аккумулятором 3260 мА.ч. Гаджет оснастили 6,22-дюймовым экраном с разрешением 1520 на 720 пикселей. В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio P22 и 4 ГБ оперативная память. Основная камера будет двойная и сочетает 13-мегапиксельный модуль с апертурой f/2.2 с дополнительным 2-мегапиксельным, а фронтальная - 8 Мп. Имеется сканер отпечатков пальцев. На индийском рынке предлагается новый аппарат в черном и золотистом цветовом исполнении по цене 16 990 рупий (16 425 рублей).