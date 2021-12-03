Смартфон Vivo iQOO Neo6 получит 120-Гц экран

База Google Play Console вновь стала источником утечки сведений о еще не представленном официально смартфоне. На этот раз речь идет о модели Vivo iQOO Neo6, которая проходит под кодовым названием V2154A. Итак, аппарат получит AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 888 с частотой до 2,8 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с несколькими модулями, один из которых будет построен на 48-Мп сенсоре Sony IMX598, подэкранный дактилоскоп, стереодинамики, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт и предустановленную ОС Android 11.